Парламент готується до 16-го продовження воєнного стану і мобілізації

Цього пленарного тижня, починаючи з понеділка, 7 липня 2025 року, Верховна Рада України планує вкотре розглянути питання про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.



Як повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк, голосування відбудеться вже в шістнадцятий раз.

Відповідно до процедури, спочатку Рада національної безпеки та оборони має схвалити відповідні укази, після чого президент внесе їх до парламенту у вигляді законопроєктів, і лише тоді Верховна Рада зможе проголосувати за їхнє затвердження.

Очікується, що воєнний стан та мобілізація буде продовжено ще на 90 днів — з 7 серпня по 5 листопада 2025 року.



Желєзняк також нагадав, що продовження воєнного стану автоматично означає неможливість проведення виборів у країні.



Чергові місцеві вибори були заплановані на кінець жовтня 2025 року, проте через війну вони не відбудуться.



Київська влада запевняє, що вибори пройдуть лише після закінчення війни. За словами речника Верховної Ради Руслана Стефанчука, парламент уже працює над спеціальним законом, який регулюватиме проведення виборів у післявоєнний час.



У Верховній Раді наголошують, що основною метою нового закону стане забезпечення легітимності та безпеки виборів в умовах повоєнного відновлення.