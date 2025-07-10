Добропілля залишилося без водопостачання – пошкоджено ЛЕП

Добропільське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства КП «Вода Донбасу» повідомляє , що внаслідок бойових дій пошкоджено лінію електропередач 35 кВ, у зв'язку з чим без електропостачання залишилася водонасосна станція «Золотий колодязь».
Подання води до міста Добропілля тимчасово припинено. Відновлення водопостачання можливе лише після подачі електроенергії та стабілізації технологічних процесів.
Тим часом у місцевих пабликах мешканців закликають утриматися від пересування трасою «Добропілля—Краматорськ». За повідомленнями очевидців, уздовж дороги зафіксовано безліч спалених автомобілів, а довколишні села зазнають атак безпілотників. Це ускладнює підвезення води.
Так нині виглядає траса «Добропілля—Краматорськ»
Нагадаємо, постійні російські атаки на місто Добропілля Донецької області із застосуванням FPV-дронів тривають цілодобово.