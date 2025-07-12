РФ обстріляла Костянтинівку: є загиблий і руйнування

Результат удару РФ по Костянтинівці. Фото: ДСНС Донеччини

Унаслідок російського обстрілу Костянтинівки загинула людина і спалахнула пожежа в адміністративній будівлі. Про це повідомляє ДСНС Донеччини.



Займання охопило близько 50 кв. м. Попри повторні обстріли, рятувальники встигли локалізувати пожежу, проте ліквідувати її повністю не вдалося — через небезпеку роботи під вогнем ворога.



Також унаслідок атаки було пошкоджено два приватні будинки та адміністративну будівлю.

Раніше Слов'янськ зазнав чергового обстрілу. Сьогодні вранці, близько 8:00, РФ знову завдала удару по місту.