Путін планує новий наступ в Україні — ЗМІ

Путін заявив Трампу під час телефонної розмови 3 липня, що упродовж найближчих 60 днів планує чергову ескалацію на сході України

Очільник Кремля Володимир Путін заявив президенту США Дональду Трампу під час телефонної розмови 3 липня, що протягом найближчих 60 днів планує чергову ескалацію на сході України, щоб вийти на адміністративні кордони областей, які він вважає «своїми».

Про це повідомляє американське видання Axios, посилаючись на джерело, обізнане про хід телефонної розмови.

Зазначається, що Путін дав чітко зрозуміти, що планує подальшу ескалацію у війні з Україною.

Трамп розповів президенту Франції Еммануелю Макрону, що Путін протягом наступних 60 днів знову спробує окупувати територію до адміністративних кордонів українських регіонів, де Росія має значний плацдарм.

Президент США заявив Макрону, що господар Кремля «хоче забрати все це», пише видання.

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп сьогодні, 14 липня, оголосить про новий план військової допомоги Україні, який, як очікується, включатиме постачання наступальної зброї. Нова ініціатива буде представлена під час його зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі. Згідно з планом, європейські країни профінансують постачання американського озброєння, яке буде направлене до України.