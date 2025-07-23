Розстріл мирного жителя на велосипеді під Лиманом: у прокуратурі розповіли про воєнний злочин росіян

Велосипедист у Торському. Фото: Донецька обласна прокуратура

6 липня о 07:55 мирний житель на велосипеді їхав дорогою вздовж зруйнованих приватних будинків у селі Торське Лиманської громади. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



З влаштованої між деревами засідки військовослужбовці РФ відкрили прицільний вогонь. Коли поранений цивільний упав на землю, двоє окупантів підійшли до нього, після чого один із них навмисне добив чоловіка пострілом з автомата.



Прокурори Донецької обласної прокуратури задокументували факт воєнного злочину, який спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що ЗСУ вже ліквідували всіх трьох окупантів, причетних до вбивства мирного жителя у Торському.