Трамп про мир в Україні: Я маю намір скоротити 50 днів для Путіна

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер проводять зустріч у Шотландії 28 липня

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір скоротити відведені 50 днів для досягнення миру в Україні. Про це він заявив, виступаючи перед пресою вдень 28 липня.



Глава Білого дому пояснив, що неодноразово обговорював питання миру в Україні з офіційними представниками РФ. Після того як був озвучений «дедлайн» у 50 днів для Києва та Москви, Трамп побачив чергові акти агресії з боку Росії.



«Ми п'ять разів уже могли дійти згоди. Я багато говорив із президентом Путіним, і розмови йшли дуже добре — кожен із цих п'яти чи чотирьох разів, коли ми дискутували, багато разів. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети в якесь місто на кшталт Києва, і вбиває багато людей у будинку для літніх людей, і тіла лежать на вулицях. І я кажу — так робити не треба. Тому подивимося, що з цього вийде. Я дуже розчарований, я розчарований у президенті Путіні. Тож нам доведеться переглянути це, і я збираюся скоротити ті 50 днів, які я йому дав, до меншого терміну, тому що, думаю, я вже знаю відповідь, що буде», — сказав Трамп.



У понеділок, 28 липня, президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер проводять зустріч у Шотландії.



Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що російський ринок акцій перейшов до зниження і втрачає 0,8% на тлі заяв Трампа про скорочення терміну на досягнення перемир'я.

Нагадаємо, президент США пригрозив ультиматумом Москві — якщо протягом 50 днів Путін не погодиться на перемир'я в Україні, то США ведуть 100-відсоткові вторинні мита щодо покупців російських енергоресурсів. Кремль відреагував на останні заяви президента США Дональда Трампа щодо постачання зброї в Україну та ультиматуму, висунутого Путіну.