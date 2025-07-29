ЗС РФ просунулися біля Полтавки та Воскресенки — DeepState

Просування ЗС РФ біля Полтавки.

Російські війська зафіксовано у просуванні на двох напрямках — біля села Полтавка (Іллінівська громада, Краматорський район) і в районі Воскресенки. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.



Полтавка розташована за 10 км від траси Т-0504, що з'єднує Костянтинівку і Покровськ. За добу на цій ділянці фронту українські ЗСУ відбили 57 штурмів противника.



Також на Новопавлівському напрямку зафіксовано 17 атак російських військ у районах семи населених пунктів, включно з Воскресенкою.

Просування ЗС РФ біля Воскресенки.

Загалом минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення — 121 із них Сили оборони стримали на Донеччині.