Бійцю ЗСУ скинули з дрона електровелосипед для прориву з оточення

Дрон доставляє електровелосипед українському військовому, який п’ять днів тримав оборону в оточенні — унікальна евакуаційна операція Нацгвардії.

Унікальна історія порятунку українського захисника, який п’ять днів один тримав позицію під щільним ворожим вогнем, стала відома завдяки бійцям 4 батальйону оперативного призначення «Сила Свободи» НГУ.



За словами побратимів, боєць був поранений і не мав змоги самостійно залишити позицію. Усе навколо контролювали російські сили, тому евакуація традиційними методами була неможливою. Військові ухвалили нестандартне рішення: доставити на позицію електровелосипед вагою 42 кг, скинувши його з великого дрона.



«Справжній герой, який тримав позицію самотужки в повному оточенні. Поранений, без змоги відійти — він не здався. Ми спорядили дрон 42-кілограмовим електровелосипедом і доставили його просто на позицію. Він сів і почав прориватись», — повідомили в батальйоні.



Боєць зумів дістатися до безпечної зони на велосипеді, попри поранення і загрозу обстрілу. Цей випадок став прикладом неймовірної витримки, братерства і винахідливості, з якою українські воїни щодня протистоять ворогу.







У Нацгвардії зазначають: відео евакуації вже стало символом непереможного духу, віри у своїх і сили взаємопідтримки.

Нагадаємо, 63-та окрема механізована бригада Збройних сил України оприлюднила відео евакуації пораненого бійця під вогнем ворога.