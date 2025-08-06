РФ скидає агітаційні листівки з дронів у Покровську — ЗСУ

Російські окупаційні війська за допомогою дронів розкидали по Покровську листівки із закликами здати позиції ЗСУ і зустрічати «визволителів». Про це повідомляє 7-й корпус Сил оборони.
«Противник не залишає надії захопити Покровськ. Ворожі дрони скидають листівки, що закликають місцевих жителів допомагати окупантам», — йдеться в повідомленні.
Крім того, в перехоплених переговорах російських військових зафіксовані вказівки командування вийти на південні околиці Покровська до 1 вересня.
Нагадаємо, за минулу добу сталося 143 бойові зіткнення. На Покровському напрямку Сили оборони України успішно відбили 52 атаки противника.
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