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Росіяни вдарили по прифронтовому Покровську: є жертва та постраждалі

06 серпня 2025, 12:04

Росіяни вдарили по прифронтовому Покровську: є жертва та постраждалі

Окупаційні війська РФ минулої доби, 5 серпня, двічі обстріляли Покровську громаду Донецької області. Внаслідок атак загинув один мирний житель, троє мешканців постраждали. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

Близько 08:40 армія РФ атакувала північну частину Покровська, внаслідок чого загинув цивільний чоловік 1959 року народження. Інформація про пошкодження не надходила.

Вже за двадцять хвилин російські окупаційні війська атакували північно-східну частину міста. Постраждали троє людей: дві жінки та чоловік. Також пошкоджено один будинок.

Крім того, надійшла інформація, що 4 серпня о 14.00 стався обстріл міста. Двоє людей постраждали, пошкоджено один багатоквартирний будинок.

Раніше ми писали, що вранці 6 серпня російська авіація завдала щонайменше чотири удари по базі відпочинку у Запорізькому районі.

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