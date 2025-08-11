Танк ЗСУ знищив три мотоцикли зі штурмовиками одним пострілом

Наслідки удару по мотоштурму ЗС РФ.

Танковий екіпаж «Херсон» вразив на ходу три мотоцикли з піхотою ворога, що рухалися на великій швидкості. Відео опублікував 1-й танковий батальйон 5-ї окремої механізованої бригади.



«Неймовірні кадри, які важко було уявити навіть у голлівудському блокбастері!», - йдеться у підписі до відео.



Танк знищив одразу трьох штурмовиків РФ, які пересувалися на мотоциклах.



Крім того, російський військовий показав наслідки удару по квадроциклах, які використовуються для евакуації загарбників. На кадрах видно, як після удару від техніки ЗС РФ залишилися лише обвуглені залишки.



Нагадаємо, за минулу добу втрати російських військ склали близько 1000 осіб та 131 одиницю автомобільної техніки.