МіГ-29 ЗСУ ударами GBU-39 знищив позиції РФ біля Роботиного

Удар по бліндажах РФ.

Український МіГ-29 чотирма бомбами GBU-39 знищив позиції російських військ біля села Роботине в Запорізькій області. Про це повідомляють українські військові Telegram-канали.



За даними розвідки, спільно з передовими авіаційними навідниками (ПАНами) було виявлено чотири бліндажі, в яких противник кілька діб накопичував штурмові групи для подальшої атаки на позиції Сил оборони.



Після запиту підтримки Повітряні сили завдали удару, повністю знищивши укріплення та живу силу ворога.

Минулої доби на Запорізькому напрямку — Гуляйпільському та Оріхівському — українські захисники успішно зупинили чотири ворожі атаки: дві у напрямку Полтавки, одну в районі населеного пункту Кам'янське та одну в напрямку Новоандріївки.