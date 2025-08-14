Білоруський завод виробляє деталі для ВПК РФ на верстатах з ЄС

Верстати з Німеччини випускають компоненти для російських ракет.

Вітебський завод радіодеталей «Моноліт» в Білорусі випускає компоненти для російського військово-промислового комплексу, використовуючи обладнання з країн ЄС. Про це повідомляє «Центр журналістських розслідувань».



Понад 96% закупівель підприємства становлять керамічні конденсатори, що стабілізують напругу в мікросхемах. Ці деталі застосовуються в російських ракетах С-200, С-300, «Іскандер», «Калібр» і Х-101.



Виробництво ведеться на верстатах KEKO Equipment Ltd (Словенія) з використанням печей Nabertherm GmbH (Німеччина) та обладнання Pro-face by Schneider Electric (Японія-Франція).



При цьому санкції проти «Моноліту» ввела тільки Україна у 2023 році. США та ЄС обмежувальних заходів щодо підприємства не застосовували.