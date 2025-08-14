Чехія відкрила диппредставництво в Дніпрі

Чехія відкрила дипломатичне представництво в Дніпрі. Це сталося під час візиту глави чеського МЗС Яна Ліпавського в Україну.
«Чехія — перша країна з дипломатичною присутністю на сході України», — зазначив Ліпавський у мережі X.
Відкриття дипмісії в Дніпрі підкреслює підтримку України в умовах війни та посилює двосторонні зв'язки між країнами.
Нагадаємо, уряд Чехії схвалив пропозицію Міністерства оборони щодо підготовки українських льотчиків на винищувачах F-16.
