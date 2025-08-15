У російської делегації на Алясці проблеми з роумінгом

Роумінг та мобільний зв'язок стали серйозною проблемою для російських журналістів та учасників ділових зустрічей на Алясці 15 серпня 2025 року. Через санкції у представників росЗМІ та членів делегації практично не працює роумінг, передають російські медіа.

Зателефонувати можна лише через Wi-Fi, однак і це ускладнено: за два дні до поїздки у Росії заблокували дзвінки у найпопулярніших месенджерах WhatsApp та Telegram.

При цьому США вирішили тимчасово зняти частину обмежень санкцій на фінансові операції з РФ, якщо вони необхідні для організації мирних переговорів, запланованих на 15 серпня в Алясці. Про це повідомило видання «Факти» з посиланням на Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Нагадаємо, На Алясці російських пілотів та журналістів поселили до колишнього ковідного шпиталю.