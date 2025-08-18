Українські захисники Часового Яру взяли в полон близько 20 окупантів — УП

Командир батальйону «Донбас» 18-ї Слов'янської бригади НГУ підполковник Микола Шевчук в інтерв'ю «Українській правді» розповів про героїчну оборону вогнетривкого заводу у Часовому Яру на Донеччині. Під час боїв українські військові взяли в полон близько двох десятків окупантів, серед яких був один громадянин Непалу.



За словами Шевчука, завод утримували з жовтня 2024 по лютий 2025 року, незважаючи на постійні обстріли та штурми з боку російської армії. У найнапруженіші дні кількість обстрілів досягала 40, а на позиції з 4—5 бійців нападали по 12—20 противників.

«У лютому ми остаточно залишили завод. За таких умов нашим хлопцям вдалося взяти приблизно 20 полонених. Один із них — громадянин Непалу, кадровий військовий із більш ніж 15-річним досвідом. Він розповів, що нещодавно переїхав до ОАЕ, знайшов рекрутера з Росії і заплатив три тисячі доларів, щоб потрапити до російської армії», — розповів командир батальйону із позивним Скіф.

Після втрати заводу українські військові відійшли до позицій у житловій забудові, яка сильно пошкоджена обстрілами. Батальйон «Донбас» утримує позиції у Часовому Яру майже півтора роки — із квітня 2024-го, йдеться у публікації «Української правди».

Нагадаємо, у місті Часів Яр Донецької області, за офіційною статистикою, залишається 130 людей. Місцева влада не може коментувати, скільки з них залишилося у живих.