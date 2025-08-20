Під час зустрічі на Алясці російська делегація «майже одразу» пішла на поступки — Віткофф

Стів Віткофф. Фото: CNN

Спецпредставник США Стів Віткофф поділився новими подробицями про зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці минулого тижня, передає американський телеканал CNN.

«На першій зустрічі на Алясці росіяни майже одразу пішли на поступки. Ці поступки частково допомогли нам зрозуміти, чи зможемо ми побачити, що росіяни готові бути зговірливішими», — розповів Віткофф телеканалу Fox News, цитує CNN.

Спецпредставник президента США додав, що під час зустрічі в Анкориджі Трамп та його команда були зосереджені на довгостроковій мирній угоді, а не на тимчасовому припиненні вогню.

Нагадаємо, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом голова Кремля Володимир Путін запропонував зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським у Москві. Український президент, який на той час перебував у Білому домі з європейськими лідерами, відповів: «Ні».