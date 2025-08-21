Російська авіація скинула авіабомбу на Краматорськ: є поранений

Наслідки удару по Краматорську. Фото: Краматорська МВА

20 серпня о 22:45 російська авіація скинула авіабомбу ФАБ-250 на місто Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Під удар потрапив розсадник з озеленення. Пошкоджені 10 об'єктів: житлова будівля, офісні приміщення та господарська техніка.



Внаслідок атаки поранення отримав чоловік 1975 року народження. Його стан не важкий.

Нагадаємо, що ввечері 19 серпня армія РФ обстріляла лікарню у місті Добропілля на Донеччині, внаслідок чого виникла пожежа.