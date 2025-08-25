Бої на східних околицях Толстого: ЗСУ знищують піхоту противника

Скріншот відео. Джерело: DeepStateUA

Аналітичний проєкт DeepState опублікував кадри роботи 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка знищує ворожу піхоту на східних околицях села Толстой у Великоновосілківському районі Донецької області.

За даними аналітиків, бої в цьому районі продовжуються. Російські сили намагаються просуватися у бік населеного пункту Іскра, який, за заявами окупантів, був захоплений ще на початку місяця. Толстой розглядався ними лише як перевалочний пункт, який було повернено під контроль України 21 серпня 2025 року.

Нагадаємо, під час штурмових дій та зачисток бійці РДК взяли в полон 16 російських військовослужбовців на Донеччині.