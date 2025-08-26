Кабмін оновить правила перетину кордону для чоловіків у віці 18-22 років — Зеленський

Президент анонсував оновлення правил перетину кордону для чоловіків 18-22 років. Фото: Володимир Зеленський

У вівторок, 26 серпня, Кабінет міністрів оновлять правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«На засіданні уряду будуть оновлені правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років», — зазначив він.



За словами глави держави, узгодили усі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати.



Нагадаємо, 22 серпня до Верховної Ради внесли законопроєкт, який має положення щодо дозволу чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон.



Раніше депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що українські юнаки матимуть змогу виїжджати за кордон до досягнення ними 22 років, без додаткових обмежень.

