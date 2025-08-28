У Києві пошкоджено будівлю місії ЄС в Україні через російський удар

Будівлю місії Євросоюзу в Україні було пошкоджено внаслідок російського удару по Києву. Фото: Андрій Сибіга/Х

Через удар військ РФ по Києву пошкоджено будівлю місії ЄС в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Під час нічного удару Росія також атакувала дипломатів, що є прямим порушенням Віденської конвенції. Постраждала місія ЄС в Україні. Це потребує засудження не лише з боку ЄС, а й із боку всього світу. Ми висловлюємо солідарність із нашими колегами з ЄС та готові надати підтримку», — написав він.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу столиці України російськими військами на світанку 28 серпня зафіксовано численні ушкодження. За останніми даними КМВА, відомо про понад 48 постраждалих, 10 людей загинули. Ушкодження та кількість постраждалих постійно зростають.