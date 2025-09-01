Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Найкращою гарантією безпеки для України є сильна армія — представник Бундестагу

01 вересня 2025, 11:15

Найкращою гарантією безпеки для України є сильна армія — представник Бундестагу

Єнс Шпан (ХДС/ХСС) та Маттіас Мірш (СДПН) у Києві. Фото: DW Єнс Шпан (ХДС/ХСС) та Маттіас Мірш (СДПН) у Києві. Фото: DW

Керівники парламентських фракцій двох найбільших коаліційних сил Німеччини — Єнс Шпан (ХДС/ХСС) та Маттіас Мірш (СДПН) — у понеділок, 1 вересня, прибули з візитом до Києва. Про це повідомляє DW.

Це перший спільний приїзд лідерів фракцій ХДС/ХСС та СДПН до України, а також їхня перша особиста поїздка до країни. В українській столиці вони мають намір обговорити з офіційним Києвом подальшу підтримку з боку Німеччини та шляхи посилення дипломатичних зусиль для припинення війни.

«Ми з Маттіасом Міллером тут, щоб надіслати чіткий сигнал: урядові фракції ХДС/ХСС та СДПН стоять зараз і стоятимуть у майбутньому на боці України, хоробрих українців, які захищають свою батьківщину, свою країну, а також Європу», — наголосив Шпан.

Відповідаючи на запитання щодо гарантій безпеки, німецький політик заявив, що ключовим фактором є боєздатність українських Збройних сил. «Першою та найважливішою гарантією безпеки для України є українська армія. Насамперед ми хочемо оснастити її якнайкраще», — зазначив він.

Водночас щодо можливого розміщення солдатів Бундесверу в Україні політики конкретики уникають, хоча повністю не виключають такий варіант.

«Передусім планувалося озброїти та екіпірувати українську армію, надавати їй постійну підтримку, а потім, спільно з американцями, надати Україні гарантії безпеки. Існує безліч варіантів, які саме і яким чином це обговорюватиметься під час переговорів», — пояснив Шпан.

Нагадаємо, російська армія продовжує наступальні дії на сході України. Згідно з оновленою картою DeepState, війська окупантів просунулися в селищі Зарічне Краматорського району Лиманської громади та поблизу Маліївки Синельниківського району Дніпропетровської області.

