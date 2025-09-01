Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У окупованій Ясинуватій показали розбиті й розграбовані потяги УЗ

01 вересня 2025, 17:14

Один з поїздів УЗ в окупованій Ясинуватій. Один з поїздів УЗ в окупованій Ясинуватій.

Телеграм-канал «Маріуполь.Спротив» опублікував відео з Ясинуватої, де видно наслідки приходу «руського міра».

На кадрах зафіксовані зруйновані вагони «Укрзалізниці», всередині яких залишилися сухпайки армії РФ, розбиті вікна з кульовими отворами та сміття, покинуте російськими окупантами.

За кадром чути голос росіянина, який, зайшовши до одного з вагонів, іронізує: «Цей, по-новіше та більш цілий. Я дуже на ньому хочу проїхатися до Маріуполя, особливо, щоб довго їхати».

Довідка: Ясинувата — це була одна з найбільших залізничних станцій Донеччини, стратегічний транспортний вузол. До вторгнення РФ через неї проходили ключові вантажні та пасажирські маршрути.

Нагадаємо, в ніч на 9 липня Збройні сили України завдали удару по окупованій Ясинуватій у Донецькій області.

Один з поїздів УЗ в окупованій Ясинуватій. У окупованій Ясинуватій показали розбиті й розграбовані потяги УЗ
01 вересня, 17:14
Експрезидент України Віктор Янукович Фото: ТСН Експрезидент України Янукович заявив, що «цілеспрямовано працював щодо зближення України з ЄС»
01 вересня, 17:05
Радіотелескоп РТ-70. Фото: Wikipedia ГУР уразило унікальний радіотелескоп у Криму
01 вересня, 13:34
Наслідки удару російського безпілотника по багатоповерховому будинку у Дружківці Донецької області увечері 31 серпня. Фото: Національна поліція України Дружківку сім разів атакували російські дрони: двох поранено, багато пошкоджень — Нацполіція
01 вересня, 11:15
Момент удару по російській авіабазі. ГУР показало відео ліквідації російських Мі-8 у Криму
01 вересня, 11:01
Маріупольський порт. Джерело: t.me/andriyshTime У Маріупольському порту знову вантажать вкрадене зерно та вугілля
01 вересня, 10:27
