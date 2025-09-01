У окупованій Ясинуватій показали розбиті й розграбовані потяги УЗ

Один з поїздів УЗ в окупованій Ясинуватій.

Телеграм-канал «Маріуполь.Спротив» опублікував відео з Ясинуватої, де видно наслідки приходу «руського міра».

На кадрах зафіксовані зруйновані вагони «Укрзалізниці», всередині яких залишилися сухпайки армії РФ, розбиті вікна з кульовими отворами та сміття, покинуте російськими окупантами.

За кадром чути голос росіянина, який, зайшовши до одного з вагонів, іронізує: «Цей, по-новіше та більш цілий. Я дуже на ньому хочу проїхатися до Маріуполя, особливо, щоб довго їхати».



Довідка: Ясинувата — це була одна з найбільших залізничних станцій Донеччини, стратегічний транспортний вузол. До вторгнення РФ через неї проходили ключові вантажні та пасажирські маршрути.



Нагадаємо, в ніч на 9 липня Збройні сили України завдали удару по окупованій Ясинуватій у Донецькій області.