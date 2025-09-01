Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Війська РФ на бронетехніці намагалися прорватися у Мирноград: ЗСУ зупинили просування окупантів

01 вересня 2025, 17:37

Війська РФ на бронетехніці намагалися прорватися у Мирноград: ЗСУ зупинили просування окупантів

Ситуація під Мирноградом. Фото: карта DeepState Ситуація під Мирноградом. Фото: карта DeepState

31 серпня російська армія на бронетехніці намагалася прорватися у напрямку міста Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро».

ЗСУ зупинили просування штурмових груп та знищили дві БМП. Однак частині окупантів вдалося розосередитись. Продовжується пошук та знищення живої сили росіян.

Аналітики DeepState розповіли, що Сили оборони України у вихідні дійсно не допустили прориву російської армії у Мирноград.

Загарбники силами не менше однієї МТЛБ та однієї одиниці бронетехніки не встановленого зразка спробували через селище Новоекономічне заїхати безпосередньо у місто. За даними аналітиків, МТЛБ уразили близько 3-го вентиляційного ствола шахти «Капітальна», а іншу ББМ – на захід від Сінянського водосховища, яке вона намагалася об'їхати. Зараз здійснюється пошук та ураження піхоти, яка перебувала на бронетехніці.

Ще чотири одиниці бронетехніки уразили у селі Разіне та на його околицях. Шляхом OSINT зафіксували знищення чотирьох одиниць бронетехніки й біля села Воздвиженка. Якась частина техніки доїхала до села Малинівка – подальша доля невідома.

«Така активізація пов'язана з прибуттям на ділянку підрозділів морської піхоти РФ, які люблять здійснювати активні наступальні дії із залученням техніки. Реальність та характер боїв на Донбасі мають незабаром змінити «пориви» російських морпіхів, техніку яких українські бійці ще при висуванні зустрічають вогнем. Попередні успіхи окупантів і велика концентрація сил у Покровському районі, який вже стоїть на горизонті для противника, найближчим часом стануть причиною активного тиску для реалізації цього давно поставленого великого завдання», – стверджують у DeepState.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку зосереджено до 100 тисяч російських військових.

ТЕГИ

Місця
Мирноград
Організації
ЗСУ ЗС РФ DeepState
Інше
Війна Ситуація на фронті Штурм Бронетехніка Наступ РФ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:40
ГУР і Спротив знищили командний пункт 35-ї армії РФ на Запоріжжі
17:45
У будівлі IT-хабу захопленого Маріуполя функціонуватиме музей «сво»
17:14
У окупованій Ясинуватій показали розбиті й розграбовані потяги УЗ
15:46
У школах Луганщини навчатимуться майже 17 тисяч дітей
15:21
Під дулом автомата: як починається «навчальний рік» у Приазов'ї
13:39
У Криму половина шкільних автобусів без водіїв через мобілізацію
11:51
В окупованому Маріуполі пенсіонерка віддала шахраям 380 тисяч рублів
11:01
ГУР показало відео ліквідації російських Мі-8 у Криму
10:27
У Маріупольському порту знову вантажать вкрадене зерно та вугілля
16:42
Без води та вчителів: як зустрічають 1 вересня в окупованому Донбасі
11:40
Від вугільного серця до порожнечі: що залишилося від шахт Донбасу
07:30
Окупанти не поділили позиції: 21 вбитий та 17 поранених
11:46
В окупованому Маріуполі кількість учнів шкіл скоротилася більш ніж удвічі, першокласників — майже втричі: міськрада
20:15
Дрони атакували анексований Крим, двоє окупантів постраждали — «Атеш»
13:43
Дрон атакував Маріуполь — пошкоджено житловий будинок — ФОТО
12:42
«ЛНР» зізналася у боргах перед працівниками лише після втручання «прокуратури»
12:06
Військовослужбовця ЗСУ збираються судити в «ДНР» за нібито обстріл у Новоазовському районі
15:36
Росіяни пошкодили центр підтримки маріупольських переселенців у Києві
22:39
У «ДНР» пообіцяли виплатити борги шахтарям, але суму заборгованості приховали
22:20
В угрупуванні «ЛНР» жінку засудили до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченням у «держзраді»
усі новини
19:23
Понад 500 донецьких школярів розпочали заняття офлайн
18:44
У DeepState відповіли, чи є контроль у російської армії у Дачному на Дніпропетровщині
18:40
ГУР і Спротив знищили командний пункт 35-ї армії РФ на Запоріжжі
18:32
На Лиманському напрямі пілоти спалили танк армії РФ
18:11
Росія зосередила велику кількість морської піхоти на Покровському напрямку – ЗСУ
18:07
Кадирова звинувачують у воєнних злочинах: «живий щит» та розстріл полонених
17:45
У будівлі IT-хабу захопленого Маріуполя функціонуватиме музей «сво»
17:37
Війська РФ на бронетехніці намагалися прорватися у Мирноград: ЗСУ зупинили просування окупантів
17:14
У окупованій Ясинуватій показали розбиті й розграбовані потяги УЗ
17:05
Експрезидент України Янукович заявив, що «цілеспрямовано працював щодо зближення України з ЄС»
15:46
У школах Луганщини навчатимуться майже 17 тисяч дітей
15:22
Помер художник «Київнаукфільму», який створив образи капітана Врунгеля та Ліфсі
15:21
Під дулом автомата: як починається «навчальний рік» у Приазов'ї
14:44
У серпні у Слов'янську хлопчиків народилося у 2,5 рази більше, ніж дівчаток
14:42
РФ захопила Комишуваху і просувається до Маліївки та Новоукраїнки
14:40
У Брюсселі збирається Рада НАТО—Україна з ініціативи Києва
14:10
ЗС РФ перекидають сили з Сумського та Херсонського напрямків на Покровський та Костянтинівський
13:39
У Криму половина шкільних автобусів без водіїв через мобілізацію
13:34
ГУР уразило унікальний радіотелескоп у Криму
13:32
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру за двома статтями
усі новини
ВІДЕО
Один з поїздів УЗ в окупованій Ясинуватій. У окупованій Ясинуватій показали розбиті й розграбовані потяги УЗ
01 вересня, 17:14
Експрезидент України Віктор Янукович Фото: ТСН Експрезидент України Янукович заявив, що «цілеспрямовано працював щодо зближення України з ЄС»
01 вересня, 17:05
Радіотелескоп РТ-70. Фото: Wikipedia ГУР уразило унікальний радіотелескоп у Криму
01 вересня, 13:34
Наслідки удару російського безпілотника по багатоповерховому будинку у Дружківці Донецької області увечері 31 серпня. Фото: Національна поліція України Дружківку сім разів атакували російські дрони: двох поранено, багато пошкоджень — Нацполіція
01 вересня, 11:15
Момент удару по російській авіабазі. ГУР показало відео ліквідації російських Мі-8 у Криму
01 вересня, 11:01
Маріупольський порт. Джерело: t.me/andriyshTime У Маріупольському порту знову вантажать вкрадене зерно та вугілля
01 вересня, 10:27
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір