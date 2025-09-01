Війська РФ на бронетехніці намагалися прорватися у Мирноград: ЗСУ зупинили просування окупантів

Ситуація під Мирноградом. Фото: карта DeepState

31 серпня російська армія на бронетехніці намагалася прорватися у напрямку міста Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро».



ЗСУ зупинили просування штурмових груп та знищили дві БМП. Однак частині окупантів вдалося розосередитись. Продовжується пошук та знищення живої сили росіян.



Аналітики DeepState розповіли, що Сили оборони України у вихідні дійсно не допустили прориву російської армії у Мирноград.



Загарбники силами не менше однієї МТЛБ та однієї одиниці бронетехніки не встановленого зразка спробували через селище Новоекономічне заїхати безпосередньо у місто. За даними аналітиків, МТЛБ уразили близько 3-го вентиляційного ствола шахти «Капітальна», а іншу ББМ – на захід від Сінянського водосховища, яке вона намагалася об'їхати. Зараз здійснюється пошук та ураження піхоти, яка перебувала на бронетехніці.



Ще чотири одиниці бронетехніки уразили у селі Разіне та на його околицях. Шляхом OSINT зафіксували знищення чотирьох одиниць бронетехніки й біля села Воздвиженка. Якась частина техніки доїхала до села Малинівка – подальша доля невідома.



«Така активізація пов'язана з прибуттям на ділянку підрозділів морської піхоти РФ, які люблять здійснювати активні наступальні дії із залученням техніки. Реальність та характер боїв на Донбасі мають незабаром змінити «пориви» російських морпіхів, техніку яких українські бійці ще при висуванні зустрічають вогнем. Попередні успіхи окупантів і велика концентрація сил у Покровському районі, який вже стоїть на горизонті для противника, найближчим часом стануть причиною активного тиску для реалізації цього давно поставленого великого завдання», – стверджують у DeepState.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку зосереджено до 100 тисяч російських військових.