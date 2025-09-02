Китай протестує безвізовий режим для росіян на рік

Китай запровадить пробний безвізовий режим для росіян терміном на один рік. Ілюстративне фото

З 15 вересня Китай відкриє безвізовий в'їзд для громадян Росії зі звичайним закордонним паспортом на строк до 30 діб, передає ТАСС із посиланням на МЗС КНР.

Зазначається, що режим діятиме у тестовому форматі рік — до 14 вересня 2026 року.

«З метою подальшого сприяння взаємним поїздкам громадян КНР та інших країн китайська сторона ухвалила рішення розширити коло країн, громадяни яких мають право на безвізовий в'їзд», — наводить ТАСС слова представника МЗС Го Цзякуня.

Нові правила дозволять збільшити турпотік росіян до Китаю на 30-40%, вважають у АТОР.

Наразі безвізовий режим до Китаю діє для росіян із дипломатичними та службовими паспортами. Крім того, діє двостороння угода про безвізові групові туристичні поїздки. Іншим громадянам Росії треба отримувати візу для в'їзду до Китаю.

Заяву про пробний безвізовий режим із Росією в МЗС КНР зробили під час чотириденного візиту до Китаю очільника Кремля Володимира Путіна.