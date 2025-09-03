Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У Дружківці 10 людей поранено внаслідок нічних обстрілів, серед них — дитина

03 вересня 2025, 08:56

У Дружківці 10 людей поранено внаслідок нічних обстрілів, серед них — дитина

Наслідки російського обстрілу Дружківки у ніч проти 3 вересня. Фото: Новини Краматорського району Наслідки російського обстрілу Дружківки у ніч проти 3 вересня. Фото: Новини Краматорського району

Російські окупаційні війська в ніч проти 3 вересня обстріляли Дружківку Донецької області. Десять людей дістали поранення, серед них — дитина.

За повідомленням кореспондента «Новин Донбасу», вибухи лунали близько опівночі. Імовірно, обстріл вівся з РСЗВ.

Як пишуть місцеві паблики, два влучання сталися поряд із багатоквартирними будинками на вулиці Соборній, ще одне — на вулиці Леваневського. Також був приліт у гаражі на вулиці Дружби — там виникла пожежа.

Крім того, за повідомленням місцевих жителів, вибухи лунали також в мікрорайоні Яківлівка та у селищі Тройчате.

Як повідомила сьогодні вранці обласна військова адміністрація, внаслідок обстрілів у Дружківці поранено 10 людей. За наявною інформацією, серед постраждалих — дитина.

Раніше повідомлялося про тимчасове призупинення руху трамваїв на міських маршрутах. За останніми даними, трамвайне сполучення у Дружківці відновлено.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Поранені обстріли Дружківка війська РФ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:57
У Маріуполі ударом уражена техніка РФ у промислових гаражах
15:33
З РФ та окупації повернули ще одну групу українських дітей
11:30
Партизани порушили логістику окупантів під Дебальцевим
11:24
На окупованій Донеччині майже 3000 осіб оштрафовано російськими судами за порушення комендантської години
10:47
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:43
18-а Слов'янська бригада НГУ: Росія знищила канал «Сіверський Донець–Донбас»
08:59
Російські війська проводять ротацію між Донбасом та Херсонщиною
18:40
ГУР і Спротив знищили командний пункт 35-ї армії РФ на Запоріжжі
17:45
У будівлі IT-хабу захопленого Маріуполя функціонуватиме музей «сво»
17:14
У окупованій Ясинуватій показали розбиті й розграбовані потяги УЗ
15:46
У школах Луганщини навчатимуться майже 17 тисяч дітей
15:21
Під дулом автомата: як починається «навчальний рік» у Приазов'ї
13:39
У Криму половина шкільних автобусів без водіїв через мобілізацію
11:51
В окупованому Маріуполі пенсіонерка віддала шахраям 380 тисяч рублів
11:01
ГУР показало відео ліквідації російських Мі-8 у Криму
10:27
У Маріупольському порту знову вантажать вкрадене зерно та вугілля
16:42
Без води та вчителів: як зустрічають 1 вересня в окупованому Донбасі
11:40
Від вугільного серця до порожнечі: що залишилося від шахт Донбасу
07:30
Окупанти не поділили позиції: 21 вбитий та 17 поранених
11:46
В окупованому Маріуполі кількість учнів шкіл скоротилася більш ніж удвічі, першокласників — майже втричі: міськрада
усі новини
08:56
У Дружківці 10 людей поранено внаслідок нічних обстрілів, серед них — дитина
08:48
Армія РФ за добу вдарила по кількох містах Донецької області: поранені 14 людей
22:44
Росія накопичує сили на деяких ділянках фронту – Зеленський
21:56
ЗСУ дронами знищили укріплення з піхотою російських військ на Краматорському напрямку
21:35
«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» бійцю «Азова», якого окупанти обвинувачують у «вбивстві» жителя Маріуполя
21:03
Очікуються дії російської морської піхоти на Часів Яр та його околиці – ЗСУ
20:19
Війська Росії кілька разів обстріляли Лиман: виникли масштабні пожежі
19:25
Армія РФ посилила тиск у Серебрянському лісі: у британській розвідці назвали мету росіян
18:52
У напрямку окупованого Криму рухається пляма нафти після витоку поблизу Новоросійська. Що відомо
18:38
Рятувальники евакуювали 11 осіб з прифронтової Костянтинівки
18:06
До Рівненської області прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини
17:57
У Маріуполі ударом уражена техніка РФ у промислових гаражах
17:49
Звільнення Удачного та Новоекономічного зменшить тиск на Покровськ та Мирноград – ЗСУ
17:39
Син підозрюваного у вбивстві нардепа Парубія загинув у Бахмуті
17:27
Поліцейський з Києва перевозив «ухилянтів» до кордону під виглядом спецназу
17:19
ЗСУ не дали військам РФ прорвати оборону на двох напрямках у Донецькій області: знищена техніка окупантів
17:15
Ердоган: Путін і Зеленський поки не готові до зустрічі
17:08
Армія РФ запустила по Україні дрони: ППО збила 48 цілей
17:05
Обвинувачений у розстрілі українських полонених став міністром у російському Дагестані
16:57
Російська армія окупувала село біля кордону Донецької та Дніпропетровської областей – DeepState
усі новини
ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Росія накопичує сили на деяких ділянках фронту – Зеленський
02 вересня, 22:44
Удар по укріпленню з піхотою росіян на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ дронами знищили укріплення з піхотою російських військ на Краматорському напрямку
02 вересня, 21:56
Евакуація з Костянтинівки. Рятувальники евакуювали 11 осіб з прифронтової Костянтинівки
02 вересня, 18:38
Місце удару по техніці ЗС РФ. У Маріуполі ударом уражена техніка РФ у промислових гаражах
02 вересня, 17:57
Удар ПС ЗСУ по армії РФ у Тьоткіно. ЗСУ завдали удару по підкріпленню російських військ у Тьоткіно
02 вересня, 16:54
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент РФ Володимир Путін. Скріншот Путін запропонував перекрити Україні газ та світло
02 вересня, 14:46

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір