У Дружківці 10 людей поранено внаслідок нічних обстрілів, серед них — дитина

Наслідки російського обстрілу Дружківки у ніч проти 3 вересня. Фото: Новини Краматорського району

Російські окупаційні війська в ніч проти 3 вересня обстріляли Дружківку Донецької області. Десять людей дістали поранення, серед них — дитина.

За повідомленням кореспондента «Новин Донбасу», вибухи лунали близько опівночі. Імовірно, обстріл вівся з РСЗВ.

Як пишуть місцеві паблики, два влучання сталися поряд із багатоквартирними будинками на вулиці Соборній, ще одне — на вулиці Леваневського. Також був приліт у гаражі на вулиці Дружби — там виникла пожежа.

Крім того, за повідомленням місцевих жителів, вибухи лунали також в мікрорайоні Яківлівка та у селищі Тройчате.

Як повідомила сьогодні вранці обласна військова адміністрація, внаслідок обстрілів у Дружківці поранено 10 людей. За наявною інформацією, серед постраждалих — дитина.

Раніше повідомлялося про тимчасове призупинення руху трамваїв на міських маршрутах. За останніми даними, трамвайне сполучення у Дружківці відновлено.