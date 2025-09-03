Український військовий видав себе за росіянина та застрелив двох окупантів

Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» опублікували відео знищення двох російських окупантів військовослужбовцем ЗСУ.
У коментарі до відео йдеться, що український боєць із автомата ліквідував двох солдатів російських окупаційних військ.
Зазначається, що спочатку він їх обдурив, щоб вони прийняли його за свого, а потім вибрав момент і застрелив обох.
Де і коли було знято відео, не згадується.
Раніше повідомлялося, що Військово-морські сили ЗСУ знищили швидкісний катер Чорноморського флоту Росії. Катер намагався доставити підрозділ Повітряно-Десантних військ РФ на Тендровську косу. Внаслідок удару семеро окупантів знищено, ще чотирьох — поранено.
