Понад 80 квартир у Дружківці залишилися без газу через нічний обстріл

03 вересня 2025, 16:07

Комунальні служби Дружківки спрямовані на ліквідацію наслідків нічного обстрілу. Фото: МВА Комунальні служби Дружківки спрямовані на ліквідацію наслідків нічного обстрілу. Фото: МВА

Внаслідок російського обстрілу сьогодні вночі було пошкоджено газові мережі у Дружківці Краматорського району Донецької області. Про це повідомили у компанії «Донецькоблгаз».

Наголошується, що аварійна бригада Дружківського відділення газового господарства оперативно локалізувала аварійну ситуацію.

«Без газопостачання абоненти 81 квартири. Обстеження системи газопостачання продовжується», — йдеться у повідомленні.

Також сьогодні усі комунальні служби Дружківки спрямовані на ліквідацію наслідків нічної атаки.

Як повідомляє міська військова адміністрація, за допомогою спеціальної техніки працівники закривають віконні отвори плитами OSB, прибирають уламки та наводять лад у дворах.

«Внаслідок обстрілу окупантів пошкоджено житловий квартал: зруйновано дахи, вибито вікна та двері», — йдеться у повідомленні МВА.

Паралельно фахівці фіксують масштаби руйнувань та складають акти пошкодженого майна. Зазначається, що допомогу вже отримали 45 сімей, що звернулися.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів міста Дружківка в ніч проти 3 вересня поранено 7 мирних жителів, серед яких 16-річна дівчина. О 00:30 російські війська обстріляли Дружківку із використанням РСЗВ «Смерч». Під прицілом окупантів опинилися багатоквартирні житлові будинки.

