Флешмоб «Ключі від дому» пройде в центрі Києва до Дня міста Маріуполь

Фото з відкритих джерел

21 вересня у Києві, на Майдані Незалежності, пройде всеукраїнська акція «Маріуполь — шлях до дому», присвячена Дню міста, який маріупольці традиційно святкували у третю неділю вересня.

Організатори просять учасників взяти із собою ключі від квартир, залишених у рідному місті. Ці ключі стануть знаком пам'яті, віри та мрії про повернення додому. Організатори просять долучитися до спільної пам'яті та принести листівки з написами, спогадами чи словами підтримки.



З ключів та листівок створять інсталяцію — простір пам'яті, де кожен ключ стане голосом, а кожна листівка — свідченням того, що Маріуполь живе у серцях своїх людей.