Окупанти з «ЛНР» «судять» ще двох бійців «Азову»

Захисник Маріуполя Олександр Малтапар.

В угрупованні «ЛНР» окупанти намагаються притягти до «суду» бійців полку «Азов». Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



За даними ЦНС, прокуратура угруповання «ЛНР» направила під суд двох захисників Маріуполя: 29-річного Олександра Малтапару та 36-річного Дмитра Борисенка. Їх звинувачують у приналежності до «Азову» та участі у боях проти російських військ на території Луганської та Донецької областей.



Місцева окупаційна прокуратура затвердила обвинувальний акт, і справа передана до південного окружного військового суду.



За міжнародним законодавством вони є комбатантами та мають утримуватися лише як військовополонені, а не притягуватися до кримінальної відповідальності.



«Вони не злочинці, а військовополонені, проте РФ вкотре порушує міжнародне право», — зазначили у ЦНС.