Незабаром Росія зможе виробляти близько 60 тисяч «шахедів» на рік — NYT

Ілюстративне фото

Росія зараз виробляє близько 30 тисяч «шахедів» на рік, а до 2026 року цей показник може подвоїтися. Удари ЗС РФ по Україні стають потужнішими і складнішими: мобільним групам ППО важко впоратися з роєм БПЛА та хибними цілями.

Виробництво ударних та розвідувальних дронів стало абсолютним пріоритетом для очільника Кремля Володимира Путіна. Про це пише американська газета The New York Times.

Москва буквально мобілізувала державні та приватні ресурси для створення «імперії з виробництва безпілотників». Якісне збільшення виробництва тактичних безпілотників для передової відбувається завдяки залученню регіональних урядів, заводів та навіть школярів, зазначають журналісти.

Допомогли також союзницькі відносини з Іраном та Китаєм: країни постійно обмінюються технологіями та комплектуючими.

За оцінками аналітиків, Росія здатна виробляти близько 30 тисяч дронів-копій іранських «шахедів» на рік. До 2026 року вона може подвоїти цей показник.

Коли три роки тому Росія запустила по Україні 43 іранські безпілотники «шахед» за один раз, вона опинилася в центрі уваги світу. Тепер лише за одну ніч 7 вересня ЗС РФ атакували Україну понад 800 дронами та хибними цілями.

NYT на основі даних Повітряних сил ЗСУ підрахувала, що Росія посилювала удари дронами з вересня 2024 року. За 2025 рік цифри різко зросли: запущено понад 34 тисячі ударних безпілотників і хибних цілей, майже в дев'ять разів вище за показник за аналогічний період минулого року.

Україна заявила, що збила 88% безпілотників цього року, а 2024-го цей показник був майже 93%. Незалежна перевірка цих даних неможлива, наголошують автори статті.