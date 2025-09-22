Нічна атака на Запоріжжя: місто накрили авіабомбами, є загиблі та поранені

Під ранок 22 вересня Запоріжжя опинилося під потужною повітряною атакою: російські війська скинули на місто щонайменше п'ять авіабомб.
Мешканці повідомляли про серію сильних вибухів – у місті нарахували близько двадцяти. Внаслідок ударів виникли пожежі, найбільше постраждав житловий масив у Шевченківському районі.
Під руйнуваннями та уламками рятувальники виявили тіло 75-річної жінки. Загалом атака забрала життя трьох людей, є поранені. За даними влади, пошкоджено 15 багатоповерхових та 10 приватних будинків, а також низку нежитлових будівель. Екстрені служби продовжують працювати на місці події.
Рятувальники ліквідували спалах у двоповерховій будівлі та на автостоянці, де вогонь охопив одразу п'ять автомобілів. Комунальні служби та соціальні працівники надають допомогу постраждалим. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.
Рятувальники деблокують тіло загиблого. Фото: ДСНС Запоріжжя
Аварійно-рятувальні роботи. Фото: ДСНС Запоріжжя
Повітряна атака на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА
Удар припав по житлових будинках. Фото: Запорізька ОВА
Нагадаємо, у Покровську Донецької області FPV-дрон уразив житловий сектор — загинула мирна мешканка. У Костянтинівці окупант використовував авіабомби та артилерію.