Після атаки дронів у Новоросійську введено режим НС

Режим надзвичайної ситуації запровадили у Новоросійську Краснодарського краю Росії. Фото: ASTRA

У Новоросійську Краснодарського краю РФ запроваджено режим надзвичайної ситуації після атаки дронів. Про це повідомив голова міста, передає Meduza.

За даними оперштабу, кількість постраждалих збільшилась до шести осіб.

Телеграм-канал Baza пише про вісьмох постраждалих.

«Через падіння уламків безпілотників пошкоджено сім будинків, включаючи готель "Новоросійськ". В одній із будівель продовжують ліквідувати спалах. Також пошкоджено 20 машин, три з них згоріли повністю», — заявили в оперштабі.

Раніше повідомлялося, що Новоросійськ у Краснодарському краї Росії атакували БПЛА та безекіпажні катери.