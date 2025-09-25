WSJ: Трампу повідомили про запланований наступ ЗСУ та можливу роль США

Президенти США та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Скріншот

Президент США Дональд Трамп отримав інформацію про запланований наступ Збройних сил України, який, за словами джерел, може вимагати підтримки американської розвідки. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.



Перед переговорами з Володимиром Зеленським Трамп провів зустрічі з американськими офіційними особами, які давно виступають за жорсткішу лінію щодо України. Серед них були спецпосланець з українського напрямку Кіт Келлог та посол США в ООН Майк Волц.



За даними двох співрозмовників, знайомих із деталями обговорень, Трампа поінформували про ситуацію на фронті. Зазначалося, що Росія за останні роки не досягла значних успіхів, а також йшлося про підготовку наступу української армії, для якої може знадобитися розвідувальна підтримка США.

Як пише видання, Трамп висміяв російську армію за її повільний поступ проти набагато меншої країни і похвалив українські війська. «Ми з великою повагою ставимось до боротьби, яку веде Україна. Насправді це просто вражає», — сказав він.



Крім того, Трамп розкритикував стан російської економіки, назвавши її «жахливою». Коли Зеленський позитивно оцінив ініціативу президента США щодо тиску на європейських партнерів з метою обмежити закупівлю російської нафти, Трамп наголосив, що розраховує на підтримку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.



За словами Трампа, хоча він ще не розмовляв з Орбаном безпосередньо, він упевнений, що зможе змінити його позицію. «І я думаю, що я так і зроблю», — додав глава Білого дому.

Нагадаємо, Трамп вперше заявив про можливість повної перемоги України.