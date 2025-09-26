Дрони вдарили по нафтозаводу в Краснодарському краї РФ: там почалася пожежа

Внаслідок нічної атаки безпілотників сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї Росії. Про це повідомив канал ASTRA із посиланням на оперативний штаб регіону.
Зазначається, що «через падіння фрагментів БПЛА» сталася пожежа на нафтопереробному заводі. «Уламки безпілотника» впали на одну з установок.
«Постраждалих немає. Стався спалах на площі 30 кв. метрів, якй вже ліквідовано. На місці працюють оперативні та спеціальні служби», — йдеться у повідомленні.
Афіпський НПЗ один із найбільших заводів Півдні Росії. Завод входить до складу групи компаній Сафмар та спеціалізується на виробництві бензину та дизельного палива.
Нагадаємо, вчора хімзавод у Краснодарському краї Росії призупинив роботу після нічної атаки БПЛА.
