Дрони вдарили по нафтозаводу в Краснодарському краї РФ: там почалася пожежа

У Краснодарському краї Росії безпілотники атакували нафтозавод. Там почалася пожежа. Фото: ASTRA

Внаслідок нічної атаки безпілотників сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї Росії. Про це повідомив канал ASTRA із посиланням на оперативний штаб регіону.

Зазначається, що «через падіння фрагментів БПЛА» сталася пожежа на нафтопереробному заводі. «Уламки безпілотника» впали на одну з установок.

«Постраждалих немає. Стався спалах на площі 30 кв. метрів, якй вже ліквідовано. На місці працюють оперативні та спеціальні служби», — йдеться у повідомленні.

Афіпський НПЗ один із найбільших заводів Півдні Росії. Завод входить до складу групи компаній Сафмар та спеціалізується на виробництві бензину та дизельного палива.

Нагадаємо, вчора хімзавод у Краснодарському краї Росії призупинив роботу після нічної атаки БПЛА.