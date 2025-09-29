Вночі російські дрони вдарили по Краматорську

Наслідки нічного обстрілу Краматорська. Фото: МВА

У ніч з 28 на 29 вересня місто Краматорськ Донецької області зазнало російських обстрілів. Про це сьогодні вранці повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що о 23:10 ударний БпЛА «Молнія-2» поцілив у адміністративну будівлю.

«Обійшлося без постраждалих. Пошкоджено фасад будівлі», — йдеться у повідомленні.

Пізніше, о 01:20 два ударні БПЛА «Молнія-2» влучили у заклад харчування.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 27 вересня російські війська завдали удару по Краматорську за допомогою безпілотника. Орієнтовно о 23:10 26 вересня російська «Герань-2» завдала удару по приватному сектору Краматорська. Внаслідок удару зруйновано господарську будівлю на території приватного будинку. Обійшлося без постраждалих.