У Краматорську автомобільне колесо пробило лобове скло міського тролейбуса

Автомобільне колесо пробило лобове скло міського тролейбуса у Краматорську. Фото із соцмережі

Колесо, що відлетіло з автомобіля, що рухалося зі швидкістю, пробило лобове скло міського тролейбуса в Краматорську Донецької області. Про це сьогодні повідомили місцеві канали, супроводжуючи інформацію фотознімком.

«З машини на швидкості відлетіло переднє колесо та влучили у лобове скло тролейбуса. Водій встиг пригнутися, що врятувало йому життя», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч з 28 на 29 вересня місто Краматорськ Донецької області зазнало російських обстрілів. О 23:10 ударний БпЛА «Молнія-2» поцілив у адміністративну будівлю. Пізніше, о 01:20 два ударні БПЛА «Молнія-2» влучили у заклад харчування. Обійшлося без постраждалих.