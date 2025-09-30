Троє мешканців Донеччини загинули за добу від обстрілів РФ

Жертви серед мирного населення на Донеччині продовжують зростати. За 29 вересня російські обстріли забрали життя трьох мирних жителів Донецької області: двоє загинули у Краматорську та один у Дружківці. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.



Крім того, ще вісім осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.



У Донецькій ОВА уточнили, що загальна статистика жертв від російської агресії в регіоні не включає дані щодо тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи.

