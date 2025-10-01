Росія запустила ракети та дрони: ППО збила 44 цілі

ППО збила 44 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 1 жовтня запустила 49 дронів та п'ять ракет по Україні. Протиповітряна оборона збила 44 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 1 жовтня (з 20:30 30 вересня) противник атакував 49 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів з напрямків: Міллерово, Брянськ — РФ, Чауда — Крим, протикорабельною ракетою «Онікс» (район пуску – Крим), а також а також чотирма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Орловської області)», — йдеться у повідомленні.





Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила 44 БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, сході та в центрі України.



Крім того, зафіксовано попадання 5 ракет та БПЛА супротивника на 6 локаціях.



Раніше ми писали, що Харковом у ніч на середу, 1 жовтня, потрапили чотири керовані авіабомби — у Салтівському та Київському районах.

