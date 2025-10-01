Вадим Філашкін нагородив журналіста Report та Baku TV почесним знаком «Донецька область»

Вадим Філашкін вручає почесний знак «Донецька область»;. Фото: Мedia.az

Воєнне керівництво Донецької області нагородило журналіста східноєвропейського бюро Report та Baku TV Мубариза Асланова нагрудним знаком.

Як повідомляє Мedia.az з посиланням на Report, почесний нагрудний знак «Донецька область» вручив керівник воєнної адміністрації Донецької області генерал Вадим Філашкін.

Почесний знак "Донецька область". Фото: Мedia.az

Зазначається, що нагрудний знак вручається особам з різних сфер за дружбу з Донецькою областю.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесної відзнаки «Місто-герой України» п'яти містам Донецької області.