Через обстріли у Дружківці поранено троє осіб, в Олексієво-Дружківці — одна

Протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів троє людей дістали поранення в місті Дружківка Краматорського району Донецької області та одна – у селищі Олексієво-Дружківка. Про це сьогодні вранці повідомили у обласній військовій адміністрації.
Як передає кореспондент «Новин Донбасу», особливо інтенсивними обстріли були в ніч проти 2 жовтня і після опівночі. Росіяни скидали на Дружківську громаду авіабомби та били із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
За інформацією «Новин Краматорського району», у громаді за добу зафіксовано щонайменше 10 обстрілів — сім по місту та ще по одному — по Кондратівці, Осиковому та Олексієво-Дружківці.
Місцеві жителі писали в пабликах, що в деяких районах міста через обстріли зникло світло.
Також повідомлялося, що авіаударів зазнав місцевий хлібозавод.
Сьогодні диспетчер міськводоканалу повідомив, що через проведення ремонтно-відновлювальних робіт у більшості районів Дружківки вранці не буде води.
Раніше повідомлялося, що вночі і сьогодні вранці місто Краматорськ Донецької області зазнало масованої атаки російських безпілотників.
