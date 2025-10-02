Через обстріли у Дружківці поранено троє осіб, в Олексієво-Дружківці — одна

Ілюстративне фото

Протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів троє людей дістали поранення в місті Дружківка Краматорського району Донецької області та одна – у селищі Олексієво-Дружківка. Про це сьогодні вранці повідомили у обласній військовій адміністрації.

Як передає кореспондент «Новин Донбасу», особливо інтенсивними обстріли були в ніч проти 2 жовтня і після опівночі. Росіяни скидали на Дружківську громаду авіабомби та били із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

За інформацією «Новин Краматорського району», у громаді за добу зафіксовано щонайменше 10 обстрілів — сім по місту та ще по одному — по Кондратівці, Осиковому та Олексієво-Дружківці.

Місцеві жителі писали в пабликах, що в деяких районах міста через обстріли зникло світло.

Також повідомлялося, що авіаударів зазнав місцевий хлібозавод.

Сьогодні диспетчер міськводоканалу повідомив, що через проведення ремонтно-відновлювальних робіт у більшості районів Дружківки вранці не буде води.

Раніше повідомлялося, що вночі і сьогодні вранці місто Краматорськ Донецької області зазнало масованої атаки російських безпілотників.