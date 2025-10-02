Стали відомі подробиці знищення Мі-8 дроном FPV

Згідно з новою інформацією з російських джерел, пов'язаних з військовою авіацією, на борту збитого Мі-8 перебувало дев'ять осіб: шість піхотинців, командир, штурман і бортінженер. Про це повідомив автор сторінки Special Kherson Cat у мережі X.
За попередніми даними, усі, крім штурмана та бортінженера, загинули. Обидва вцілілі дістали поранення.
Нагадаємо, українські захисники успішно провели унікальну операцію, знищивши російський ударний вертоліт Мі-8 за допомогою FPV-дрону.
FPV drone interception of Russain Mi-8 helicopter. З точки зору українців drone operadors https://t.co/7EduibW59K pic.twitter.com/KPjvetVV6L— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) September 29, 2025
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях