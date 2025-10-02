Стали відомі подробиці знищення Мі-8 дроном FPV

Вид з дрона на збитий Мі-8.

Згідно з новою інформацією з російських джерел, пов'язаних з військовою авіацією, на борту збитого Мі-8 перебувало дев'ять осіб: шість піхотинців, командир, штурман і бортінженер. Про це повідомив автор сторінки Special Kherson Cat у мережі X.



За попередніми даними, усі, крім штурмана та бортінженера, загинули. Обидва вцілілі дістали поранення.



Нагадаємо, українські захисники успішно провели унікальну операцію, знищивши російський ударний вертоліт Мі-8 за допомогою FPV-дрону.