Окупант вкрав їжу у пенсіонерки в Лиманській громаді: ЗСУ вистежили його

Російський загарбник украв продукти у пенсіонерки. Фото: 66 ОМБр

У селі Нове Лиманської громади Донецької області російський окупант вкрав їжу у місцевої жительки, а потім втік у своє укриття. Проте українські військові 66 ОМБр атакували позицію загарбника. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



За словами військових, солдат армії РФ увірвався до будинку місцевої пенсіонерки та забрав у неї пакет із продуктами.



«Помітивши над собою дрон, окупант почав тікати та привів розвідку до укриття своїх посібників. Успішне відпрацювання вогневих засобів батальйону безпілотних систем «MARA» спільно з союзниками не залишило російським грабіжникам жодних шансів», — йдеться у повідомленні.



