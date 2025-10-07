Окупанти понад 20 разів на добу обстріляли Донеччину: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 6 жовтня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари російських військ потрапили три райони:



Покровський район. У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено багатоповерхівку, у Лозовому — приватний будинок. У Слов'янську пошкоджено 8 багатоповерхівок та адмінбудівлю. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено 3 триповерхівки, склад, 3 нежитлові приміщення і 10 гаражів. У Новодонецькому пошкоджено будинок, адмінбудівлю та інфраструктуру. В Андріївці пошкоджено будинок і автомобіль. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 3 приватні будинки, 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю і господарчу споруду.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.



Раніше ми писали, що в ніч проти 7 жовтня війська російської окупаційної армії знову обстріляли місто Слов'янськ Краматорського району Донецької області.

