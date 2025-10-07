СБУ затримала у Львові російського шпигуна у лавах ЗСУ

Затримання російського агента. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала у Львові громадянина РФ, який під виглядом добровольця вступив до Сили оборони та почав працювати на ФСБ.

За даними слідства, затриманий коригував ракетні удари російських військ по Львівщині. Щоб виконати завдання спецслужби, він передавав ФСБ координати тимчасових баз свого підрозділу та сусідніх військових частин.

Крім того, агент відправляв противнику геолокації бронеколон, транзитних складів та автопарків на українському прикордонні.

Слідство встановило, що росіянин підтримував зв'язок зі своїм куратором через анонімні чати. Для конспірації він використовував три мобільні телефони із SIM-картами різних операторів, у тому числі країн Європейського Союзу.

Його діяльність було викрито. Співробітники СБУ задокументували розвідувальну активність шпигуна та затримали його у момент, коли він прямував до банкомату, щоб перевірити переказ коштів із Росії.

Також встановлено, що до вербування чоловіка ФСБ залучила його брата, який мешкає в РФ. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою, повідомили силовики.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала двох агентів ГРУ, котрі коригували комбіновані удари російських військ по Донецькій області.