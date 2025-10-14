Окупанти «віджали» найбільше агропідприємство на ТОТ Запоріжжя

Фото: ЦНС

На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни захопили одне з найбільших агропідприємств регіону — «Войніков і Ко», повідомляє Центр національного спротиву.



Попри сплату мільйонів податків і співпрацю з окупаційною владою, майно компанії оголосили «безхазяйним» і передали фірмі-прокладці під назвою «Партнерський союз».



Озброєні люди блокують комбайни, склади та вивозять урожай. Колектив фактично паралізований, підприємство не працює.



У ЦНС зазначають: цей випадок підтверджує, що у так званого «русского мира» немає своїх — рано чи пізно окупанти грабують навіть тих, хто їм прислуговує.