Обстріли північних областей України: пошкоджено інфраструктуру, тисячі абонентів — без світла

Внаслідок російських обстрілів у Сумській області пошкоджено цивільну інфраструктуру, а в Чернігівській — об'єкти енергетичної системи. Про це повідомили у Сумській військовій адміністрації та Чернігівському обленерго.



За даними Сумської ОВА, протягом доби — з ранку 19 жовтня до ранку 20 жовтня — російські війська 58 разів обстріляли 26 населених пунктів в 11 громадах області. Найбільш інтенсивні обстріли припали на Сумський та Шосткинський райони.



Під ударом опинилися населені пункти Миропільської, Юнаківської, Білопільської, Краснопільської, Глухівської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Середино-Будської, Великописарівської, Боромлянської та Новослобідської громад.



Окупанти застосовували керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню та скидали вибухові пристрої з безпілотників: зафіксовано п'ять ударів КАБ, більше десяти скидів із дронів та десять обстрілів із РСЗВ. Крім того, ворог використовував FPV-дрони.

Вночі, 19 жовтня, у Боромлянській громаді було пошкоджено приватний будинок. За інформацією Сумської обласної адміністрації, мирні жителі не постраждали.



У Чернігівській області зафіксовано масштабну атаку на енергосистему. За даними «Чернігівобленерго», одне з влучань припало на енергооб'єкт у Ніжинському районі. В результаті без електропостачання залишилося 2,7 тисячі абонентів.



Енергетики з вечора ведуть аварійні роботи, проте пошкодження виявились значними. «Робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії, хоча ситуація вкрай складна», — повідомили в компанії.

Раніше ми повідомляли, що через російський обстріл пошкоджено залізничну інфраструктуру на Сумському напрямку. «Укрзалізниця» заявила про затримки потягів.