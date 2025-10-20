Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Обстріли північних областей України: пошкоджено інфраструктуру, тисячі абонентів — без світла
20 жовтня 2025, 09:50

Обстріли північних областей України: пошкоджено інфраструктуру, тисячі абонентів — без світла

Обстріли північних областей України: пошкоджено інфраструктуру, тисячі абонентів — без світла

Внаслідок російських обстрілів у Сумській області пошкоджено цивільну інфраструктуру, а в Чернігівській — об'єкти енергетичної системи. Про це повідомили у Сумській військовій адміністрації та Чернігівському обленерго.

За даними Сумської ОВА, протягом доби — з ранку 19 жовтня до ранку 20 жовтня — російські війська 58 разів обстріляли 26 населених пунктів в 11 громадах області. Найбільш інтенсивні обстріли припали на Сумський та Шосткинський райони.

Під ударом опинилися населені пункти Миропільської, Юнаківської, Білопільської, Краснопільської, Глухівської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Середино-Будської, Великописарівської, Боромлянської та Новослобідської громад.

Окупанти застосовували керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню та скидали вибухові пристрої з безпілотників: зафіксовано п'ять ударів КАБ, більше десяти скидів із дронів та десять обстрілів із РСЗВ. Крім того, ворог використовував FPV-дрони.

Вночі, 19 жовтня, у Боромлянській громаді було пошкоджено приватний будинок. За інформацією Сумської обласної адміністрації, мирні жителі не постраждали.

У Чернігівській області зафіксовано масштабну атаку на енергосистему. За даними «Чернігівобленерго», одне з влучань припало на енергооб'єкт у Ніжинському районі. В результаті без електропостачання залишилося 2,7 тисячі абонентів.

Енергетики з вечора ведуть аварійні роботи, проте пошкодження виявились значними. «Робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії, хоча ситуація вкрай складна», — повідомили в компанії.

Раніше ми повідомляли, що через російський обстріл пошкоджено залізничну інфраструктуру на Сумському напрямку. «Укрзалізниця» заявила про затримки потягів.

ТЕГИ

Місця
Сумська область Чернігівська область Ніжин
Інше
обстріли Енергетика
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:58
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:55
Одна бочка на весь район: в окупованій Макіївці мешканцям не вистачає води
12:41
З культурного центру на декорацію: у Маріуполі знищують автентичність історичної будівлі
15:32
Україна понад 40 разів з початку повномасштабної війни рятує ЗАЕС від блекауту
14:25
Дрони двічі вдарили по нафтотерміналу в Криму: з`явилися супутникові знімки наслідків
12:44
На ЗАЕС було розпочато ремонт ліній електропередач
19:27
Сили оборони атакували нафтобазу в окупованому Криму
16:45
В окупованому Маріуполі відкрили «Дім Юнармії»: росіяни намагаються готувати дітей до війни – міськрада
07:27
В окупованому Донецьку сталася серія нічних ударів по базах й складу БК
06:40
У Гвардійському після атаки дронів горить нафтобаза і склад БК
21:59
В Запорізькій області ліквідували російського пропагандиста
14:34
На ТОТ зростають ціни на бензин та обмежують продаж техніки
08:20
У Криму прискорюють будівництво військового госпіталю через втрати РФ
22:58
У Луганську спалахнув житловий будинок: вогонь міг супроводжуватися вибухом
19:01
У Феодосії посилилася бензинова криза: городянам обмежили продаж палива
18:14
У захопленому Маріуполі вантажівка протаранила трамвай з пасажирами
16:42
На окупованій Луганщині сталася аварія на водогонах: без питної води залишилися 200 тисяч людей – ОВА
14:53
Військовий РФ погрожував ножем і зґвалтував дівчину в окупованому Зугресі на Донеччині
12:53
ГРВІ та грип на окупованій Луганщині: чотири школи закрилися на карантин
11:11
РФ встановлює камери в транспорті на окупованих територіях
усі новини
11:12
Армія РФ за добу 27 разів обстріляла Донеччину: шістьох людей поранено
11:00
На Дніпропетровщині реактивний «Шахед» влучив у магазин АТБ
10:34
Російські військові розстріляли мирних жителів у Покровську — дрон зафіксував факт злочину
10:30
Росіяни додали ще один FPV-дрон на БПЛА — експерт
09:50
Обстріли північних областей України: пошкоджено інфраструктуру, тисячі абонентів — без світла
09:19
Росія атакувала Україну ракетами та 60 ударними дронами
09:02
Під Покровськом ЗСУ зупинили близько 60 атак окупантів
08:19
На Сумському напрямку порушено рух поїздів після обстрілу
04:31
Атака російських дронів шахти на Дніпропетровщині: всіх гірників вдалося врятувати
17:58
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:55
Одна бочка на весь район: в окупованій Макіївці мешканцям не вистачає води
16:57
DeepState зафіксував просування російських військ у Запорізькій та Дніпропетровській областях
16:13
Україна посилює далекобійність ударів по Росії — Зеленський
14:50
Вночі Слов'янськ атакували чотири дрони «Герань-2»
14:01
Безпілотник «Молнія-2» вдарив по житловому району Краматорська
13:21
Вісім населених пунктів за добу зазнали обстрілів у Донецькій області
12:41
З культурного центру на декорацію: у Маріуполі знищують автентичність історичної будівлі
11:39
На Оренбурзькому газопереробному заводі спалахнув ключовий вузол переробки газу — результат нічної повітряної атаки
10:43
Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: десятьох мирних жителів поранено
10:13
Донецька область: двоє загиблих та троє поранених мирних жителів за добу
усі новини
ВІДЕО
Магазин АТБ у вогні. На Дніпропетровщині реактивний «Шахед» влучив у магазин АТБ
20 жовтня, 11:00
Чоловік несе поранену жінку до українських позицій. Покровськ, 2025. Скріншот Російські військові розстріляли мирних жителів у Покровську — дрон зафіксував факт злочину
20 жовтня, 10:34
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
19 жовтня, 17:58
Черга по воду в Макіївці. Скріншот Одна бочка на весь район: в окупованій Макіївці мешканцям не вистачає води
19 жовтня, 17:55
Президент України Володимир Зеленський. Скріншот Україна посилює далекобійність ударів по Росії — Зеленський
19 жовтня, 16:13
Світиться Оренбурзький ГПЗ. Скріншот: t.me/supernova_plus На Оренбурзькому газопереробному заводі спалахнув ключовий вузол переробки газу — результат нічної повітряної атаки
19 жовтня, 11:39

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір