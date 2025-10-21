Росіяни розстріляли мирного жителя під Родинським у Покровському районі

Воєнний злочин Росії у Донецькій області. Джерело: t.me/Hollander2022

Волонтер із позивним Голландець повідомив про черговий воєнний злочин російських військ у Донецькій області.



За його словами, у Покровському районі, на трасі неподалік Родинського, російські військові розстріляли мирного жителя.

«На перших кадрах видно, що чоловік ще живий, — пише волонтер. — Але росіяни не залишили йому шансів: другий FPV-дрон добив влучно».

Нагадаємо, раніше волонтер із позивним Голландець повідомляв про розстріл беззбройних мирних жителів у Покровську — дрон зафіксував факт злочину.