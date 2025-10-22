ЗСУ відбили позиції у російських військ під Добропіллям – DeepState

Просування української армії під Добропіллям. Фото: карта DeepState

Сили оборони України відновили позиції поблизу сіл Нове Шахове та Кучерів Яр Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Водночас російські війська окупували село Полтавка у Запорізькій області.



Крім того, загарбники просунулися поблизу сіл Новоторецьке та Шахове на Донеччині, Іванівка на Дніпропетровщині, Охотниче та Нововасилівське на Запоріжжі.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу українська армія відбила 64 російські штурми, на Гуляйпільському – два штурми біля Полтавки, на Олександрівському – окупанти атакували 11 разів, зокрема поблизу Іванівки.

Нагадаємо, що українська армія просунулася вздовж залізниці під містом Сіверськ на Донеччині.