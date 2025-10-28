РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у двох регіонах: частина населених пунктів знеструмлена

Російські загарбники завдали удару по енергетичній інфраструктурі Чернігівської та Донецької областей. Місцеві мешканці залишились без електропостачання. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.
«Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Енергетики працюють без перерви, відновлюючи електропостачання споживачів», — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що графіки погодинних відключень діятимуть у кількох регіонах України з 08:00 до 22:00.
Крім того, в окремих регіонах з 07.00 до 22.00 заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.
Раніше ми писали, що за 27 жовтня російські війська вбили одного мирного жителя Донецької області у Костянтинівці.
